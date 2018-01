Arriva dal Regno Unito la storia di una donna di quarantuno anni che solo dopo anni di sofferenze ha scoperto qual era il problema che la affliggeva. Non il morbo di Crohn come ipotizzato da alcuni medici che l’avevano visitata, ma “semplicemente” dei resti di una bustina di ketchup. Come si legge sui media britannici, per colpa di questo “errore” la donna per ben sei anni ha accusato dei dolori addominali del tutto simili a quelli provocati dal morbo di Crohn, infiammazione cronica intestinale “segnalata” nella gran parte dei casi proprio da dolore addominale, diarrea cronica e perdita di peso. Solo quando i medici dell'ospedale Heatherwood and Wexham Park hanno constatato che le cure non funzionavano hanno deciso di sottoporre la paziente a un intervento chirurgico e in quel momento hanno avuto la “sorpresa”. C’erano dei pezzi di una bustina di plastica nel suo intestino infiammato.

La paziente non ricorda di aver consumato quel tipo di salsa in bustina – In particolare, come riportato sul British Medical Journal, nell'intestino tenue della paziente i chirurghi hanno trovato due pezzi di plastica che appunto erano parte di una bustina di salsa ketchup della nota marca Heinz. Quei pezzi di plastica sono stati rimossi e subito la paziente si è sentita meglio e nel giro di pochi giorni ogni disturbo è scomparso. A cinque mesi dall'intervento la donna continua a non avere dolori. Insomma, il problema della quarantunenne non era quindi la malattia di Crohn ma appunto quei sintomi erano provocati da dei corpi estranei rimasti nel suo intestino. Secondo i medici, è questo il primo caso di un problema esterno che causa sintomi simili al morbo di Crohn. Da parte sua la paziente si è detta stupita del ritrovamento dei pezzi di plastica nel suo intestino dato che, a memoria, non ricorda di aver mai consumato quel tipo di salsa ketchup in bustina.