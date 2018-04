Un semplice mela, che non aveva neanche comprato me che le avevano dato a bordo del volo su cui si trovava, è costata decisamente cara a una viaggiatrice statunitense partita da Parigi e diretta a Denver, in Colorado. In buona fede, dopo un lungo volo da Parigi a Minneapolis, la donna infatti aveva pensato di lasciare nel suo zainetto una mela che le avevano dato a bordo per il pranzo, ma alla dogana l'hanno fermata proprio per quel frutto imponendole una pesante multa da 500 dollari. Protagonista della storia Crystal Tadlock, una donna che vive nel sobborgo di Arvada, a Denver.

L'episodio il 18 aprile scorso quando la donna è atterrata all'aeroporto di Minneapolis con un volo della Delta Airlines. L'ispettore "mi ha chiesto se il mio viaggio in Francia era stato costoso ed io ho risposto di si', ha raccontato la donna a una emittente tv locale, aggiungendo: "In verità non ho capito subito perché mi stesse facendo una domanda simile ma poi ha detto ‘sta per diventare molto più caro dopo che le faccio pagare 500 dollari'". Gli uomini dell'Ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali del ministero dell'Agricoltura statunitense infatti sono stati inflessibili: le hanno imposto una multa di 500 dollari, senza possibilità di appello.

A nulla sono valsi i tentativi della donna di convincere gli ispettori federali facendo presente che la confezione della mela era ancora intatta e che peraltro riportava il logo della compagnia aerea. La donna ha spiegato che intendeva mangiarla sul volo interno successivo che si apprestava a prendere. “E’ davvero brutto che uno si ritrovi in una situazione del genere e venga trattato come un criminale per un frutto”, ha commentato la sfortunata e incauta passeggera. Le dogane Usa però fanno rispettare alla lettera il divieto di importare tutta una serie di cibi e piante considerati a rischio trasmissione malattie.