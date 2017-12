Dana Scatton è una ragazza di diciassette anni che vive in Pennsylvania e che solo alcuni giorni fa ha scoperto di avere un grave e raro tumore al cervello che non si può operare. Un tumore che, secondo quanto le hanno spiegato i medici, le permetterà di vivere ancora dai tre ai nove mesi. Dana è anche incinta di sette mesi e ha detto al Daily Mail che a causa delle sue condizioni la bambina dovrebbe nascere entro tre settimane in modo tale da permetterle di iniziare la radioterapia. Dal giorno della diagnosi Dana sta combattendo per la sua vita e per quella della sua bambina e ha spiegato che insieme alla sua famiglia ha già consultato diversi medici per decidere il miglior trattamento possibile per vivere il più possibile e salvare la sua bambina. Sta insomma cercando quello che l’adolescente americana ha definito un “miracolo di Natale”.

I primi sintomi alla fine di novembre – Dana ha spiegato al Daily Mail che alla fine di novembre ha iniziato ad avere difficoltà nel parlare, a inghiottire e poi anche a camminare. Le cose sono peggiorate all’inizio di dicembre. Inizialmente lei pensava si trattasse solo di stress a causa della gravidanza e dell’università ma poi ha parlato di questi sintomi al suo ginecologo durante una visita di routine e così il medico ha deciso di farle fare una risonanza magnetica. In quel momento ha scoperto il tumore. La giovane però, nonostante la terribile diagnosi, non ha intenzione di abbattersi, ha detto di voler essere “una madre meravigliosa” e che spera in un miracolo. Uno dei suoi fratelli ha creato una raccolta fondi online per aiutarla a sostenere i costi delle cure e ha spiegato che da tutto il mondo stanno arrivando preghiere e sostegno economico.