Chi crede che la stagione più bella in assoluto sia l'estate si sbaglia di grosso. È vero che si lavora e si studia di meno, che si parte per mete esotiche e si ha come unica preoccupazione quella di abbronzarsi e rilassarsi, ma non bisogna sottovalutare il fascino dell'autunno. Con i suoi colori e profumi, il clima più mite e le luci che diventano più soffuse, è il periodo dell'anno di gran lunga più suggestivo. Senza sottovalutare la mole di attività a cui è possibile dedicarsi, anche stando comodamente seduti sul divano di casa, di cui si riscopre il piacere e la comodità in coincidenza dell'accorciarsi delle giornate e dell'arrivo dei primi freddi. Ecco, allora, cinque idee su cosa fare in autunno per rendere questa stagione magica e indimenticabile.

Fare lunghe scampagnate e picnic

L'autunno è la stagione per eccellenza per fare scampagnate all'aria aperta e picnic. La natura, in questo periodo dell'anno, nonostante l'abbassarsi progressivo delle temperature, offre uno spettacolo mozzafiato con i suoi colori e profumi. Armati di macchina fotografica, non si può non scegliere uno dei tanti parchi italiani per trascorrere una giornata in compagnia di amici e parenti. Non dimenticate di preparare dei gustosi stuzzichini con i prodotti tipici stagionali, come castagne, zucca, tartufo e buon vino, che sono anche i protagonisti delle numerose sagre in programma da ottobre a dicembre. Se, infatti, preferite fare una gita fuori porta o un piccolo viaggio, questo è il momento giusto, complici anche i prezzi non troppo elevati.

Tentare la fortuna senza stress

L'autunno è il periodo migliore per tentare la fortuna, in vista delle spese natalizie e dell'inizio dell'anno nuovo. Senza contare che una bella vincita potrà risollevare il morale di quanti pensano con nostalgia all'estate appena trascorsa. Il modo più facile e veloce per provarci divertendovi è quello offerto da StarCasinò con il suo Slot Club: ogni giorno ci sono in palio tantissime sorprese, con tornei e offerte per chi decide di mettersi in gioco iscrivendosi gratuitamente al sito del Casinò online numero 1 in Italia.

Basta un semplice click per giocare restando comodamente seduti sul divano di casa, mentre fuori piove o comincia a far freddo, coccolati dal vostro plaid o davanti al fuoco caldo del camino.

Dedicarsi alle maratone di serie tv senza scuse

L'autunno è la stagione calda per tutti gli amanti di serie e programmi televisivi, che ritornano dopo il break estivo. Preparate una bella cioccolata calda, mangiate biscotti fatti in casa, sistematevi sul divano in salotto con il vostro plaid preferito sulle gambe e il gioco è fatto: potete anche star svegli tutta la notte, mentre fuori fa freddo, per non perdervi l'ultima serie in uscita sul piccolo schermo e finalmente potrete farlo senza sentivi in colpa. Da soli o in compagnia, è questa la perfetta serata autunnale.

Preparare feste a tema in casa

Con l'arrivo dei primi freddi si riscopre inevitabilmente la comodità e la gioia di stare in casa. L'autunno è la stagione ideale per organizzare serate a tema invitando i propri amici a trascorrere del tempo nel salotto del vostro appartamento: che sia per giocare con i giochi da tavolo, per festeggiare Halloween o per fare un po' di Karaoke, è l'occasione ideale per divertirsi al caldo del focolare domestico.

Diventare artisti e dare sfogo alla creatività

L'autunno è la stagione ideale per tutti gli artisti in provetta, che vogliano dare sfogo alla propria fantasia. La natura circostante offre tantissimi spunti. Prendete, ad esempio, le foglie che cadono copiose dagli alberi. Con queste si possono creare delle vere e proprie opere d'arte, come cornici o quadri colorati, dopo aver assistito al cosiddetto fenomeno del foliage o "estate indiana", cioè la variopinta colorazione delle foglie. Oppure, potete utilizzare pigne e ghiande per realizzare centri tavola particolari, che potrete poi sfruttare durante le vicine feste di Natale, o le zucche da intagliare per festeggiare Halloween secondo la più antica tradizione americana.

Articolo sponsorizzato.