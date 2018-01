Stava festeggiando il nuovo anno in un locale inglese, quando improvvisamente qualcuno le ha lanciato un bicchiere di vetro in faccia, provocandole un vistoso squarcio sul viso. Louise Tyler, 18 anni, si stava godendo i primi istanti del 2018 al nightclub Element a Clacton-on-Sea, nell'Essex, quando è stata vittima del terrificante incidente. Secondo le ricostruzioni, due persone stavano litigando quando il bicchiere le è arrivato addosso. “Si stavano spintonando, poi uno di loro ha preso un boccale e lo ha buttato addosso all’altro. Sfortunatamente mi erano vicini…” ha raccontato Louise al Daily Mail. “Siamo corsi all'ospedale alle 2 del mattino e ne siamo usciti alle 8 del mattino. Mi hanno messo tre punti di sutura, il taglio era abbastanza profondo. So che poteva anche andare peggio, il vetro avrebbe potuto finirmi in un occhio” ammette la 18enne.

Louise si è fatta accompagnare in ospedale dalla sorella. "L'ambulanza avrebbe impiegato circa 40 minuti per arrivare, ero tutta coperta di sangue e sotto choc, non volevo aspettare”. Ora Louise ha paura che il suo volto possa rimanere segnato per il resto dei suoi giorni. "Spesso senti parlare di cose brutte ma non ti rendi conto del dolore che possono provare fino a quando non capita a te. Ora mi sento come se non volessi uscire più di casa, stavamo semplicemente parlando dei fatti nostri e poi è capitato questo. Potrebbe accadere ancora, a chiunque…” dice con amarezza la teenager. La polizia ha confermato l’incidente, pur evidenziando che non è stato effettuato alcun fermo in relazione all’accaduto.