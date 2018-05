Dopo anni passati a combattere contro dolori lancinanti a causa di un rete vaginale innestata per affrontare un disturbo intestinale che nessun medico sembrava poter curare, si era affidata infine ad un dottore che proponeva una soluzione innovativa al suo problema. Dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico, però, ha scoperto che le erano state asportate le ovaie senza che lei avesse mai dato il consenso. È la storia di un donna britannica a di 58 anni, Lucinda Methuen-Campbell, che infine ha deciso di togliersi la vita impiccandosi in casa lo scorso mese di gennaio. "Non sembra esserci una via d'uscita al dolore" avrebbe riferito la donna prima di uccidesi al compagno e padre di suo figlio.

Come emerso nel processo per la morte della donna, la 58enne aveva scelto di farsi operare presso una clinica medica privata da un chirurgo pionieristico nel settembre 2016 dopo aver sofferto per anni di dolori dovuti all'inserimento della rete vaginale, un'altra operazione fatta dallo stesso medico per combattere i disturbi intestinali ma che non sembrava affatto essere finita bene. Per questo ora il medico è sotto inchiesta da parte del Servizio Sanitario Nazionale che lo ha deferito al Consiglio Medico Generale sulle procedure utilizzate.

"Il dolore continuava a peggiorare e nessuno sembrava in grado di risolvere il problema. Per questo Lucinda si era sottoposta all'operazione con la rete che però non ha avuto successo e le ha provocato altra sofferenza" ha raccontato il compagno della donna, Philip Chatfield, che ha trovato la 58enne morta nella loro casa nel villaggio di Three Crosses, vicino a Swansea. "Alla fine ha avuto un'operazione di follow-up che ha reso le cose ancora peggiori" ha sottolineato l'uomo. Quando aveva chiesto spiegazioni, il chirurgo le aveva detto che le sue ovaie erano state tolte "perché erano di ostacolo" e che comunque una donna della tua età non avrebbe avuto bisogno delle ovaie. Anche i periti incaricati dal tribunale hanno confermato che "l'operazione sulla signora Methuen-Campbell non ha avuto successo e ha peggiorato il suo dolore e ha danneggiato la sua salute mentale".