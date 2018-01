In Italia la condizione dei giovani è sempre di più di "dipendenza" economica dalle famiglie d'origine: più di un trentenne su tre, il 35%, vive grazie alla paghetta dei genitori o dei nonni.

Il dato emerge dal rapporto Coldireti/ixè, da titolo "I giovani italiani, la vita e il lavoro", presentata al "Salone della creatività Made in Italy". E la percentuale dei giovani mantenuti dalle famiglie sale se si considera la fascia d'età compresa tra i 18 e i 34 anni: sono il 55%, e il 6% sono coloro che percepiscono la paghetta dai nonni. Anche se i giovani, "mammoni" a volte per necessità, cercano di ricambiare aiutando attivamente i genitori: il 77% contribuisce svolgendo lavori domestici, e il 63% fa la spesa. E purtroppo bisogna tener presente un dato: non sempre si tratta di realtà familiari benestanti. Meno della metà dei ragazzi dichiara infatti di essere cresciuti in famiglie agiate, in condizioni economiche sicure. Anzi nel 45% dei casi si tratta di nuclei in cui si arriva a stento a pagare le spese, mentre il 5% delle famiglie in questione i soldi bastano appena per la sopravvivenza.

Per questo, secondo quest'indagine, quando ai ragazzi viene chiesto quale sia l'aspetto che più pesa sulla pianificazione della propria vita, in un punteggio compreso tra 1 e 10, la risposta sia "la famiglia" (7,9) davanti a "relazioni in generale" e "cultura" (entrambe con 7,5).

Uno studio presentato a Davos dall'Fmi dimostra che nell'Europa mediterranea un giovane su quattro è a rischio povertà. "La famiglia è diventata una rete di protezione sociale determinante che opera come fornitore di servizi e tutele per i membri che ne hanno bisogno – ha detto il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo – la struttura della famiglia italiana in generale, e di quella agricola in particolare, considerata in passato superata, si è invece dimostrata, nei fatti, fondamentale per non far sprofondare nelle difficolta’ moltissimi cittadini".