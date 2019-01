La Croce Rossa Italiana, nata nel 1863, è un'associazione di volontariato e promozione sociale operante sul territorio nazionale. Attualmente presieduta da Francesco Rocca, conta su ben 149.000 volontari presenti in 1.460 sedi sul territorio nazionale. Proprio per compiere al meglio le diverse attività che la vedono protagonista, la CRI è periodicamente alla ricerca di nuovo personale da assumere; attualmente gli annunci di lavoro sono rivolti a laureati e diplomati, sia con esperienza che alle prime armi.

I profili richiesti e la modalità di candidatura

Queste le figure ricercate al momento: Help Desk (Roma). La risorsa, in possesso di diploma e con buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows 10, si occuperà della gestione e del monitoraggio delle postazioni di lavoro oltre che del supporto agli utenti; Medico Coordinatore Reparto Sanità Pubblica ed Emergenze Sanitarie (Roma). L’offerta è rivolta a laureati in medicina e chirurgia, iscritti regolarmente all’albo professionale, con precedente esperienza lavorativa nel settore, conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese; Addetto Supporto al RUP per Gare Lavori (Roma). I candidati, laureati in materie giuridiche e con almeno 5 anni di competenza acquisita nel ruolo, hanno dimestichezza in Excel, Word, Powerpoint, conoscono il mondo delle gare d'appalto nell'ambito delle costruzioni, sono disponibili a trasferte di lavoro; Sistemista Informatico (Roma). Le selezioni sono rivolte ai diplomati in materie tecniche, con esperienza di 7 anni in progetti tecnologici, capacità di gestione di cloud computing su OpenStack ed ottima conoscenza della lingua inglese; Segretario regionale (Molise). Il candidato ideale deve possedere una laurea in discipline economiche, giuridiche, delle scienze umane o sociali, aver lavorato in passato in organizzazioni non governative ed essere pratico della gestione di bilanci di imprese; Web Editor (Roma). La risorsa, diplomata in ambito tecnico, con conoscenza dei principali social network e delle tecniche SEO e SEM, si occuperà delle gestione del sito ufficiale, della creazione di contenuti multimediali e collaborerà con i diversi redattori per identificare eventuali lacune e ridondanze.

Gli interessati alle inserzioni lavorative potranno inoltrare online la propria candidatura inserendo il curriculum e la lettera di presentazione nell'apposito form presente nella pagina "Lavora con noi" della Croce Rossa italiana.