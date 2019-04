Colosso informatico nato nel 1998 a Menlo Park (California), Google LLC offre agli utenti nel mondo una grande quantità di servizi online quali: i sistemi operativi Android e Chrome OS, il motore di ricerca Google e piattaforme web come YouTube, Gmail e Play Store. L'azienda, quotata al NASDAQ, è presente con oltre 100 uffici in ben 54 Paesi e può contare su circa 70.000 dipendenti. In Italia ha sede principale a Milano, ed è proprio per questa agenzia che attualmente si ricerca del nuovo personale. Requisiti indispensabili per tutte le posizioni sono la conoscenza della lingua inglese e adeguate competenze nel campo informatico.

Aree di interesse

Queste alcune delle figure richieste al momento: Legal Trainee. Il candidato ideale ha una laurea in giurisprudenza, precedente esperienza lavorativa in uno studio legale o in un'azienda informatica ed è capace di reggere a ritmi molto stressanti. Assisterà il team nella preparazione e gestione delle azioni giudiziarie e nell'analisi delle cause intentate contro Google, oltre a condurre ricerche su argomenti quali il diritto d'autore, le normative sui consumatori e la pubblicità; Costumer Engineer Data Management. La ricerca è rivolta ai laureati in informatica che hanno già esperienza in qualità di tecnico commerciale. Si occuperanno di identificare e qualificare le opportunità di business, comprendere le principali obiezioni tecniche dei clienti e sviluppare la strategia per risolvere i blocchi tecnici; Creative Lead Zoo. La selezione interesserà chi ha esperienza nella produzione di lavori creativi digitali concettuali e parla fluentemente la lingua spagnola. Il lavoro consisterà nel fornire servizi di marketing e di creazione strategica agli inserzionisti, in stretta collaborazione con il team vendita di Google; Strategic Negotiator. La risorsa scelta, in possesso di una laurea triennale e con esperienza nel condurre trattative commerciali, dovrà costruire relazioni produttive e ricche di feedback con i team legali, finanziari, di vendita e di prodotto per promuovere l'efficienza dell'azienda; Winter/Spring Business Intern 2019. Il tirocinante, con esperienza pregressa nel campo del marketing, si occuperà di avvicinare la tecnologia all'utente pagante attraverso le giuste strategie di mercato.

Iter selettivo

Chi fosse interessato alle diverse inserzioni lavorative può inoltrare la propria candidatura registrando il curriculum nella pagina dedicata alle Carriere di Google. Le selezioni prevedono, oltre alla valutazione del percorso professionale e di studio, un colloquio/intervista da svolgere telefonicamente, via Skype o di persona, della durata di circa 30 minuti.