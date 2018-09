Dopo circa 24 Valerio Bertoldi, il 13enne sparito nel nulla dopo essere uscito da casa in bici a Lavarone, in provincia di Trento, è stato ritrovato. L'annuncio tanto atteso sul profilo Facebook dello stesso comune:"È stato ritrovato Valerio Bertoldi, il ragazzo sta bene, si era allontanato ieri da Lavarone (TN) con la bicicletta, e ha percorso molti Km da casa. La famiglia, i famigliari e il Comune tutto, ringraziano l'organizzazione della protezione civile e tutte le associazioni che hanno partecipato alla ricerca, i volontari e tutte le persone che si sono proposte per aiutare l'organizzazione. GRAZIE".

A denunciarne la scomparsa era stata la famiglia e la macchina dei soccorsi si era subito attivata. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino aveva organizzato le operazioni di ricerca coinvolgendo il personale di terra, le unità cinofile e i cani molecolari del Soccorso Alpino per setacciare le zone attorno all’abitazione del ragazzo e al paese di Lavarone. Impiegati anche droni con termo camere messi a disposizione dai Vigili del Fuoco. Valerio, alto 1,50 m, era uscito di casa in pantaloncini e una maglietta rossa con la sua mountain bike in Val di Centa, a pochi chilometri dal confine col Veneto. Sulle spalle aveva uno zainetto arancione.

Ieri sera, per contribuire alla ricerche, il Comune di Lavarone aveva pubblicato sul sito istituzionale e sulla sua pagina Facebook la sua foto chiedendo l’aiuto per le condivisioni sul social network e per le eventuali segnalazioni. E stamattina lo stesso profilo amministrativo aveva lanciato un nuovo appello social, rivolgendosi a tutti i proprietari di casa a Lavarone. “Il nucleo operativo per le ricerche di Valerio Bertoldi – scrive il Comune – chiede di controllare le vostre proprietà anche sparse, baite, volti, soffitte. Se avete una seconda casa chiedete al vostro custode di controllare.

Per ora non ci sono novità sulle ricerche. Vi chiediamo di non commentare sotto i post se non avete segnalazioni reali”. Poi intorno alle 13, è arrivato l'annuncio del ritrovamento.