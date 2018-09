Un cinghiale ha urtato la sua auto fino a farla ribaltare, lui però ne è uscito miracolosamente illeso. Il protagonista della disavventura è un ragazzo di 23 anni della frazione Pianello di Cagli, in provincia di Pesaro-Urbino. Come scrive il Corriere Adriatico, pare non fosse la prima volta che il giovane si trovasse la strada sbarrata in piena notte dal grosso ungulato. Per sua fortuna, procedeva a velocità ridotto e forse così ha avuto salva la vita.

Quando in cinghiale si è schiantato contro la vettura, il fortissimo impatto ha mandato in tilt la parte anteriore dell’utilitaria all’altezza della ruota. Il 23enne ha finito per perdere il controllo del mezzo che ha cappottato dopo essere finito sul costone laterale.. Per fortuna il ragazzo ha riportato solo qualche lieve conseguenza per il contraccolpo subito ad una spalla. Dopo essere stato soccorso dagli operatori del 118 dell’ospedale di Cagli è stato dimesso. Ma poteva andargli molto peggio.

Non si tratta del primo caso nelle Marche. Un paio di notti fa un altro cinghiale ha distrutto un'auto lungo la strada Provinciale Potentina a Potenza Picena, in provincia di Macerata. L'animale dopo l'impatto non è morto ed è subito fuggito. Il conducente ha fatto sapere che sporgere denuncia per risarcimento: la parte anteriore della vettura, il parafango e il cofano sono infatti andati distrutti.