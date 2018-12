"Per cinque anni ho fatto la presidente della Camera, ho rappresentato lo Stato, e dire a una figura istituzionale di pensare agli italiani sottendendo che non lo faccia è un'offesa molto grave". Lo ha ribadito Laura Boldrini di Futura, ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, dopo l'aggressione verbale subita sul volo Roma-Milano sabato pomeriggio, quando un passeggero che si trovava in aereo con lei le ha gridato "Prima gli italiani, prima gli italiani, vergogna!". Le parole ricalcavano lo slogan utilizzato dal ministro leghista, come la stessa Boldrini ha sottolineato in un'intervista a Fanpage.it.

"È frutto di una bufala: è come dire che io mi occupo di altri, cioè dei migranti. Ma come posso essere io responsabile della situazione della migrazione in questo paese se non ho mai fatto leggi in materia, se non ho fatto parte di nessun governo, se la legge in vigore si chiama Bossi-Fini? Per anni Salvini mi ha associato ai reati dei migranti usando l'hashtag #risorseboldriniane: è stata un'operazione criminale. Io non ho nulla a che vedere con la criminalità", ha proseguito Boldrini, "e non mi si può dare una responsabilità che non ho, visto che da presidente della Camera non si possono fare leggi e che adesso, da deputata, sto lavorando a una legge sull'imprenditoria e sull'occupazione femminile e a una legge sul revenge porn. Salvini in questi anni ha iniziato una campagna di paura, criminalizzando tutti i migranti, e serviva un capro espiatorio: in virtù dei miei 25 anni di lavoro alle Nazioni Unite avrà pensato che fossi l'ideale. Quindi adesso – ha aggiunto Boldrini – le persone si sentono autorizzate a gridarmi frasi di questo genere, come se io fossi una traditrice della nazione. Questo è inaccettabile, e c'è un responsabile politico di questa macchinazione".

Poche ore dopo l'aggressione subita dall'ex presidente della Camera, il ministro degli Interni ha partecipato alla festa per i 50 anni della Curva Sud milanista, in cui è stato fotografato in compagnia di Luca Lucci, arrestato a giugno per traffico di droga e già condannato a quattro anni e mezzo per rissa aggravata e lesioni: "E qual è il messaggio che arriva a chi vede tutto questo? Se Salvini sdogana in questo modo crimini che vengono commessi e che sono stati accertati, vuol dire che si può fare", ha commentato Boldrini, "Il messaggio è pericolosissimo. Chi svolge ruoli come quello di Salvini ha una responsabilità aggiuntiva, ho avuto modo di dirglielo. E se non conosce i reati del capo ultras milanista, è doppiamente grave".