Fiamme alte e una grossa colonna di fumo nero, visibile fino a chilometri di distanza. Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 agosto, nel vecchio casello autostradale della A4 di Latisana, nel comune di Ronchis, in provincia di Udine. A prendere fuoco sono stati alcuni prefabbricati utilizzati come deposito da quando è stato aperto il nuovo casello e come sede logistica del cantiere della terza corsia. I container, infatti, sono utilizzati come uffici direzionali della Tiliaventum, che si occupa della costruzione, e dal personale di Autovie Venete. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Latisana, Lignano e Portogruaro, con tre autobotti e una cisterna, e i carabinieri della compagnia di Latisana. Al momento, non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha completamente distrutto la struttura nel giro di pochi minuti.

Non si segnalano feriti o intossicati, anche se la paura tra gli automobilisti in transito per la zona non è mancata, come testimonia l'elevato numero di chiamate arrivate ai Vigili del Fuoco. All'interno dei container, essendo ora di pranzo, non si trovavano neppure i lavoratori. In totale ventiquattro moduli abitativi, ventitré postazioni di lavoro sono state distrutte dalle fiamme e una decina sono le auto bruciate o gravemente danneggiate. Ad ogni modo, l'incendio, fanno sapere i referenti di Autovie Venete e Tiliaventum, non pregiudicherà in alcun modo la prosecuzione dei lavori di costruzione della Terza Corsia sulla A4, nel terzo lotto Alvisopoli – Gonars.