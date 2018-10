Stava attraversando tranquillamente un marciapiede quando gli è piombata addosso una enorme lastra di vetro che si è staccata improvvisamente dalla finestra dell'ultimo piano di un grosso palazzo che si affaccia in strada schiacciandolo. È il terribile e fatale incidente che nelle scorse ore è costato la vita ad un operaio britannico che camminava sul lungofiume del Tamigi, nel centro di Londra. La vittima è un operaio che stava effettuando dei lavori in un cantiere vicino e si è trovato al momento sbagliato nel posto sbagliato. Nonostante i successivi soccorsi medici per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo e i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Il dramma nella mattinata di martedì, poco prima delle 11, quando polizia e paramedici sono stati chiamati sul posto. Secondo una prima ricostruzione, si ritiene che il pannello di vetro sia caduto dal ventisettesimo piano di un grattacielo di lusso, piombando sulla vittima dopo un volo di circa 80 metri senza lasciargli scampo. Un portavoce di Scotland Yard ha detto che la polizia è stata chiamata dal London Ambulance Service alle 10.42 per un uomo ferito m che la vittima è stata dichiarata morta sul posto poco dopo.