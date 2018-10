in foto: Immagine di repertorio

Quando gli agenti di polizia sono accorso sul posto per identificarlo, dopo essere stati allertati dai residenti per schiamazzi, lui li ha subito messi in guardia: "Lasciatemi stare, sono Batman". Poi quando i poliziotti gli hanno presentato il verbale ha pensato bene di ribadire il concetto firmando col nome del supereroe. Non è una scena da film comico ma quanto accaduto realmente nei giorni scorsi ad Ancona e più precisamente in piazza Ugo Bassi. Protagonista dell'insolita scenetta un anconetano di 29 anni, già noto alle Forze di Polizia per simili incidenti e trovato nelle vicinanze di una panchina in evidente stato di ubriachezza.

Vestito di nero e con tanto di cappuccio in testa, sotto i chiari sintomi dell’ubriachezza, alla vista della pattuglia di agenti che gli chiedevano i documenti si è subito identificato come Batman e nel contempo più volte ha alzato le braccia al cielo allargando così la larga felpa che indossava come se volesse volare. Una convinzione che ha ribadito a più riprese tanto che alla fine, quando i poliziotti lo hanno multato stilando il verbale previsto per l'ubriachezza molesta, ovviamente, ha firmato con il nome del celebre personaggio di film e fumetti.