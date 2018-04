È stata abbandonata nel condotto di scarico di un grondaia. Ma nonostante la gelida acqua piovana e la vicina colonia di formiche rosse, la neonata è sopravvissuta. Un “miracolo”, come lo ha definito Charmaine Keevy, la donna di 63 anni a cui la piccola deve la vita. Uscita per una passeggiata mattutina con il suo cane Georgie a Port Elizabeth, in Sud Africa, si è accorta immediatamente di quella “strana presenza”, quando il suo bassotto ha cominciato ad abbaiare rumorosamente verso il canale. Inizialmente ha pensato ad un gattino, ma poi ha capito che si trattava di un bimbo. Così ha cominciato a muovere le mani nel tentativo di chiedere aiuto ad un’auto di passaggio, fino a quando l'automobilista Cornie Viljoen, 60 anni, si è fermato. L’uomo ha afferrato una barra d'acciaio dal bagagliaio della sua auto e con l'aiuto di Charmaine ha sollevato la pesante lastra di cemento che copriva il condotto, così da poter guardare dentro. Cornie si è dunque calato all’interno della fenditura per quasi 2 metri per recuperare la piccola. "Appena sono entrato nel buco, le formiche rosse mi hanno punto alle gambe; ma è stato allora che ho visto chiaramente la bambina. Non sapevo se fosse ferita, così ho cercato di prenderla molto lentamente e lei era così piccola. L’ho tenuta in braccio per un po’, ma sapevo che aveva bisogno di aiuto medico urgentemente” ammette il 60enne.

Per sua fortuna, le formiche rosse erano in zona più alta nello scarico e non in fondo dove si trovava la bambina. "Non so perché qualcuno possa fare questo ad un bambino appena nato, ma ero così felice di essere riuscito ad aiutarla e salvarle la vita. Ho detto a Charmaine di chiamare subito i servizi di emergenza", aggiunge Cornie. La polizia e un'ambulanza sono arrivate immediatamente sul posto e i paramedici hanno prestato un primo soccorso alla bambina, poi portata d’urgenza all'ospedale Dora Nginza per le cure di emergenza. “Il neonato è stato trovato nudo con il cordone ombelicale ancora attaccato, soffriva di ipotermia e problemi respiratori” ha spiegato la portavoce del servizio di salute provinciale, Sizwe Kupelo, al Daily Mail. La portavoce della polizia, il colonnello Priscilla Naidu, non ha dubbi sul fatto che qualcuno abbia rimosso di proposito la copertura di cemento e si è arrampicato in fondo alla conduttura per poi abbandonare la neonata: "C'è una possibilità che la persona che ha fatto questo possa provenire da fuori città. Facciamo appello a tutti i testimoni che hanno visto qualcosa e alla madre di questo bambino di farsi avanti”. E aggiunge: "Non è ancora fuori pericolo, ma ora respira da sola e le infermiere dicono che ce la farà".