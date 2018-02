Probabilmente per loro il figlio minorenne faceva troppo rumore e disturbava tutti i presenti in sala, così hanno deciso di metterlo alla porta, lasciandolo letteralmente in strada da solo per poter vedere tranquillamente la partita in tv al bar con gli amici. Per questo una coppia di genitori statunitensi è stata arrestata domenica scorsa nello stato della Florida, in Usa, dopo che alcuni passanti hanno allertato la polizia spiegando che il ragazzino, affetto da autismo, si aggirava da solo in strada. Alcuni testimoni infatti hanno chiamato gli agenti dopo aver visto il bambino vagare per il parcheggio del bar, che è parallelo a un'autostrada, con un comprensibile rischio per lui e gli altri.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, i due genitori erano ancora nel bar intenti a seguire l'attesissima finale del Superbowl mentre il piccolo era da solo all'esterno del locale. I due genitori, il 42enne Robert Valent e la 38enne Kristal hanno tentato di giustificarsi spiegando che nel locale non erano accettati i bambini per la partita. Piuttosto che andare altrove, però, la coppia quindi aveva deciso di lasciare il figlio nella propria auto in modo da poter guardare la partita "Diamine, è il Super Bowl" avrebbe esclamato la donna ai poliziotti, secondo un rapporto degli agenti. I due infine hanno anche spiegato di aver comunque controllato il figlio di tanto in tanto mentre era fuori, ma nemmeno questo è bastato a evitargli l'arresto.