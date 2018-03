Per andare a bere al bar non hanno esitato a lasciare i figlioletti piccoli nell'auto parcheggiata a bordo strada, ma quando è arrivata la polizia hanno anche avuto il coraggio di far finta che quelli non erano i loro figli. Protagonista della singolare vicenda due mamme statunitensi di Youngstown, nello Stato dell'Ohio, in Usa, ora arrestate dalla polizia con l'accusa di aver messo in pericolo i minori. Come raccontano le cronache locali, la polizia era intervenuta sul posto dopo che un passante aveva segnalato al presenza di alcuni bambini incustoditi all'interno di un veicolo parcheggiato già da circa un quarto d'ora. All'arrivo della volante in effetti i poliziotti hanno constatato che un bimbo e una bimba erano legati e addormentati sui seggiolini dell'auto senza nessun adulto all'interno o nelle vicinanze.

Quando hanno iniziato a girare intorno alla macchina, però, dal bar di fronte è spuntata fuori una donna, la 30enne Sasha (Sachi) Jones, che ha riferito che era la sua vettura. Subito dopo dallo stesso locale è uscita anche la 26enne Shalaya Mitchell che ha riferito di essere la cugina della prima donna con cui era uscita. Quando i poliziotti hanno chiesto spiegazioni sui bimbi, però, le due donne, anche un po' alticce, incredibilmente avrebbero riferito di non saperne nulla. Solo quando la polizia ha accusato la proprietaria dell'auto, questa ha confessato che la bimba era sua mentre il piccolo era della 26enne. Per loro è scattato l'arresto mentre i bimbi son stati fidati ai servizi sociali