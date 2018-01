Al termine di un processo andato in scena in Russia Viktoria Kuznetsova, una ragazza di diciassette anni, è stata condannata a sei anni e mezzo di reclusione. Andrà in carcere per aver abbandonato il figlioletto di appena nove mesi solo in casa per una settimana. La drammatica storia arriva da Rostov, dove il piccolo Egor- il figlio dell’adolescente – è stato trovato morto nell’appartamento. Da quanto ricostruito, la mamma aveva deciso di lasciare il bambino da solo a casa e trascorrere qualche giorno insieme ai suoi amici. Aveva approfittato anche dell’assenza del marito, partito per il servizio militare, e aveva lasciato così il piccolo Egor a casa. Erano stati i vicini, non notando alcun movimento nella casa della ragazza, a chiamare la polizia. Polizia che ha poi compiuto la drammatica scoperta. Il bambino era “pelle e ossa” e secondo quanto accertato in tribunale aveva ancora gli occhi spalancati dal terrore quando è stato trovato. L’autopsia ha rivelato che è morto per la mancanza di cibo e acqua.

Polemiche per la sentenza – La mamma, a quanto pare, era anche tornata a casa per far bere il cane, ma non si era preoccupata del piccolo. E quando è morto non avrebbe mostrato alcun senso di colpa, preoccupandosi solo di quello che sarebbe accaduto. Al processo è emerso anche che la mamma si lamentava perché suo figlio non le permetteva di dormire di notte e che per colpa sua lei non poteva uscire con gli amici. E quando il giudice ha letto la sentenza di condanna la giovane mamma non avrebbe mostrato alcuna emozione. In tanti invece hanno reagito alla sentenza polemizzando per la decisione dei giudici: secondo molti, infatti, sei anni e mezzo sono troppo pochi per un comportamento simile.