SESTRIERE (TORINO) – Furto in un albergo di lusso al Sestriere (Torino). La cassaforte mobile di una suite occupata da una famiglia di turisti ucraini residenti nel Principato di Monaco è stata asportata: all'interno c'erano 20 mila euro in contanti, orologi e monili in oro per un bottino complessivo di 60 mila euro. Soltanto il Rolex che il capofamiglia ha lasciato in camera per paura di rovinarlo sulle piste da sci, vale circa 20mila euro. E' successo al Principi di Piemonte, hotel a quattro stelle, uno dei più prestigiosi dell'arco alpino. Il colpo, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, è stato commesso ieri fra le 12 e le 14:30, quando la famiglia si trovava a sciare. Il ladro (o i ladri) è entrato nella stanza forzando la porta. Il danno, secondo quanto viene comunicato, non è coperto da assicurazione. Quella della famiglia, padre, madre e un bimbo di 5 anni, è stata l'unica camera presa di mira dai ladri che per entrare hanno scassinato due porte con un piede di porco.