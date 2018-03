Aveva deciso di fare una passeggiata nel vicino parco prima del pranzo domenicale a casa ma il figlioletto di 11 anni non aveva voluto saperne di seguirlo così il padre lo aveva lasciato da solo nell'abitazione con la raccomandazione di chiamarlo in caso di bisogno. Tanto è bastato però perché l'uomo finisse indagato e rinviato a giudizio per abbandono di minore. Come racconta La Stampa, infatti, appena il padre è andato via il piccolo ha deciso di chiamare la polizia che è intervenuta sul posto e ha denunciato l'uomo all'autorità giudiziaria facendo partire così un procedimento penale finto ora davanti al Tribunale di Ivrea. Tutto sarebbe nato quando il bimbo, invece di chiamare il padre e la sua compagna, ha chiamato la madre raccontando di essere stato lasciato solo in casa, a questo punto la donna lo avrebbe invitato a chiamare la polizia.

La vicenda in effetti appare come una diretta conseguenza di una separazione non proprio pacifica tra i due genitori, 54 anni lui, 58 lei, che da tempo si danno battaglia nei tribunali per l'affido del minore. L'episodio però non è finito bene nemmeno per la donna, visto che anche lei è stata chiamata in giudizio per lo stesso reato contestato all'ex marito. Lui infatti è accusato di aver lasciato da solo il piccolo ma lei di non essersi preoccupata di andare a riprenderselo. Dopo i racconti del ragazzo, all'uomo viene contestata anche il reato di violenza privata e lesioni per un altro episodio. In quella occasione, per convincere il figlio ad andare a un pranzo domenicale in un ristorante con alcuni colleghi, lo aveva colpito con un ceffone.