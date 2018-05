in foto: Immagine di repertorio

Rischia di finire nei guai per maltrattamento e uccisione di animali il padrone di un cane ritrovato senza vita dopo essere stato lasciato all'interno di un'auto parcheggiata al sole e completamente chiusa. Come racconta il Corriere delle Alpi, l'episodio nel pomeriggio di domenica scorsa nel piccolo comune di Lozzo di Cadore, in provincia di Belluno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe lasciato volutamente il cane nell'auto parcheggiata in strada davanti casa per sbrigare alcune faccende ma l’auto sarebbe poi rimasta sotto il sole per un po’ di tempo e con tutti i finestrini chiusi, senza uno spiraglio di aria per l'animale.

Il cane, un esemplare di boxer, nell'abitacolo ha trovato una morte atroce: asfissiato dal caldo soffocante. A notare il boxer sarebbero stati alcuni vicini di casa e l’ex moglie dell'uomo. Proprio quest'ultima, intorno alle 17, ha chiamato i vigili del fuoco volontari di Lozzo dopo essersi accorta che ormai l'animale non si muoveva più. Quando i pompieri sono arrivati sul posto si è presentato anche il proprietario che ha aperto la vettura ma ormai per il cane non c'era più niente da fare. Del caso sono stati informati subito i carabinieri di Auronzo che hanno fatto partite le indagini. Secondo il veterinario, fatto arrivare sul posto, si è trattato di un colpo di calore. Ora però bisogna accertare il motivo per cui il boxer sia rimasto chiuso nell'auto e se avesse patologie congenite che abbiano contribuito alla morte in quelle condizioni estreme.