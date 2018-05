Rischia fino a un anno di carcere C. K. Hiatt, il papà ventenne che ha dimenticato la figlia in auto a Cartersville, nella Georgia degli Stati Uniti. Come riportato dall'Atlanta Journal-Constitution, il 28 aprile il giovane era andato a fare shopping da Walmart e aveva portato con sé la figlia di undici settimane, la piccola Addison. La giornata era molto calda e la presenza della bambina nel veicolo ha attirato l'attenzione di qualche passante. È così che alle 20.38 pomeridiane è stata allertata la polizia, ai cui agenti Hiatt ha ammesso di essersi dimenticato di aver portato con sé anche la figlia.

L'auto non era stata chiusa e Hiatt ha comunque osservato di essersi allontanato per dieci minuti. Le temperature in Georgia erano comunque abbastanza calde, con massime di circa 25° Celsius. La neonata sta comunque bene. Portata in ospedale per tutti i controlli del caso e appurate le sue perfette condizioni di salute, la bambina è stata affidata alla madre diciottenne, che su Facebook ha definito quella trascorsa dopo l'incidente come "la notte peggiore in assoluto della mia vita". Intanto il compagno Hiatt è stato rilasciata su una cauzione di 1.000 dollari, ma dovrà affrontare un processo che rischia di incriminarlo a un anno di carcere.