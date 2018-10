"Per cena ho servito il pollo a mia figlia di 15 anni ma appena ha addentato una coscia, ha subito sputato il boccone. Il pollo era pieno zeppo di larve", è la denuncia shock di una mamma siciliana di Acireale che poche ore prima aveva comprato in un supermercato due fusi di pollo bio confezionato di una nota marca specializzata in carne biologica. Come riporta il quotidiano locale La Sicilia, proprio perché erano destinati alla figlia adolescente, la donna aveva deciso di acquistare le cosce di pollo in una filiera biologica ma si è ritrovata davanti alla assurda e disgustosa sorpresa.

"Nei giorni scorsi ho comprato due confezioni di fusi di pollo bio, di una filiera garantita, in un grande supermercato acese; visto che il prodotto andava consumato dalle mie figlie ho preferito andare sul sicuro" ha raccontato infatti la donna, aggiungendo: "Il giorno dopo ho aperto le confezioni per cucinarle. La carne esternamente era perfetta, integra e non emanava alcun cattivo odore. Ho messo in forno, a 300 gradi, e ho servito a tavola. Ma, non appena mia figlia di 15 anni ha addentato una coscia, ha subito sputato il boccone. Il pollo era pieno zeppo di larve".

"Dopo lo shock iniziale ho scattato delle foto, al pollo incriminato e allo scontrino e ho contattato l’azienda spiegando l’accaduto. Quest’ultima mi ha subito risposto, scusandosi, rassicurandomi sul fatto che avrebbe compiuto i controlli e spiegando che avrebbe gradito contattarmi direttamente. Quando ho replicato specificando che avrebbero potuto farlo al numero del mio avvocato non ho più avuto notizie" ha concluso la donna.