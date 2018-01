Buon sangue non mente diceva un vecchio proverbio ed è proprio questo il caso di Larissa Iapichino, giovanissima atleta e promessa dell'atletica leggera nostrana che al debutto nella categoria allieve ha conquistato direttamente il primato italiano nel pentathlon giovanile. Larissa infatti è la figlia 15enne di Fiona May, la campionessa di origine britannica che con la maglia azzurra è diventata poi due volte campionessa mondiale di salto in lungo, specialità nella quale è tuttora la detentrice del record italiano, e di Gianni Iapichino, ex primatista nazionale dell'asta e pluricampione nazionale .

L'adolescente, che gareggia per l'Atletica Firenze Marathon, ha realizzato la migliore prestazione nazionale under 18 nel pentathlon con 3707 punti al termine delle cinque gare in programma: 60 ostacoli, alto, peso, lungo e 400 metri. Migliorato così di 121 punti il precedente primato. Nel corso della prova multipla al Palaindoor di Padova, Larissa ha convinto in tutte le specialità arrivando anche a realizzare il suo record personale proprio nella specialità della mamma, il salto in lungo, migliorandosi in una sola volta di 18 cm. Un risultato che ovviamente ha fatto piacere a Fiona che ha prontamente twittato "Mamma orgogliosa" e, dopo la fine della gara e il relativo primato, un "Mamma ancora più orgogliosa". "Il mio passato non deve pesarle in alcun modo. Nello sport e nell’atletica è importante che decida di testa sua. Con lei sono esigente, ma non per quel che fa in pista o in pedana", aveva però tenuto a sottolineare la mamma.