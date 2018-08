Le montagne abruzzesi sono indubbiamente tra le più affascinanti d'Italia e proprio in questi giorni sono state prese d'assalto da migliaia di appassionati, tra scalate al Gran Sasso ed escursioni sulla Maiella. Due appassionati si sono però imbattuti in delle vipere e, dopo essere stati morsi, sono stati ricoverati in condizioni gravi, seppure al momento non in pericolo di vita. Un uomo di 73 anni è stato morso da un serpente a Santi di Preturo e a uno di 60 anni è accaduta la stessa sventura a Tornimparte: sono entrambi sotto attenta osservazione da parte dei medici, che hanno subito applicato il protocollo previsto in questi casi. Fino alla tarda serata di ieri non sembravano correre il rischio di perdere la vita, ma le ore della notte e le successive possono essere determinanti sull’evoluzione del loro stato di salute.

L'uomo di 73 anni e è stato morso dal rettile nei pressi del Golf Club Resort San Donato, a Santi di Preturo, e indossava pantaloni corti e scarpe basse del tutto inadatte a proteggere dai denti di una vipera. È stato morso al di sopra della caviglia. Le grida sono state udite fino al resort e il personale e i giocatori, che in quel momento erano all’interno della struttura, sono intervenuti in soccorso dell’uomo. Nel secondo caso, quello di Tornimparte, sembra che la vittima sia stata morsa dal serpente in casa, ma non è chiaro se in giardino oppure all’interno dell’abitazione. Ad ogni modo è riuscito a raggiungere l'ospedale da solo, in automobile. Appena arrivato al Pronto soccorso ha accusato uno svenimento.

In provincia de L'Aquila nei mesi scorsi si sono verificati altri due casi molto gravi, quello di un boy scout a Tagliacozzo e di una boscaiola a Cappadocia, morsa alla testa mentre riposava sotto a un albero. Entrambi se la sono cavata, ma rischiando la vita.