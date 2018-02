Un giovane originario di Pensacola, città della Florida, è ricoverato in terapia intensiva con ustioni di terzo grado a causa di un brutto incidente avvenuto mentre era a bordo della sua motocicletta. Il ragazzo, che si chiama Caleb Dunn e ha ventiquattro anni, il 31 gennaio scorso stava tornando a casa a bordo della sua moto quando un automobilista davanti a lui ha lanciato un mozzicone di sigaretta dal finestrino. “Riuscivo a malapena a tenere le mani sul manubrio”, ha raccontato ai media locali il giovane centauro. che è stato colpito dal mozzicone di sigaretta: “Mi sono guardato dietro e ho visto le fiamme fuoriuscire dal cappuccio della mia felpa e dalla giacca”. Fortunatamente il giovane è riuscito ad accostare e scendere dalla moto e, dopo essersi tolto la giacca, ha cercato di spegnere il fuoco. “Non so come descriverlo” – ha raccontato ancora Dunn – “non ho mai provato così tanto dolore nella mia vita”.

Il recupero sarà molto lungo – Soccorso e trasferito in aereo in ospedale, il giovane ha riportato ustioni di terzo grado sul 25 percento del suo corpo. In particolare sulla schiena e su tutto un bicipite. Il suo recupero è appena iniziato: il ventiquattrenne sarà costretto a restare in terapia intensiva per diverse settimane e ci vorranno mesi prima di tornare a casa. Una sua amica, Lindsay Larney, parlando coi quotidiani locali ha voluto mettere in guardia su quanto possa essere pericoloso comportarsi come l’automobilista che ha causato l’incidente di Dunn. “Non lanciate mai la sigaretta dal finestrino, usate il posacenere o una bottiglia, può causare davvero problemi questo comportamento”, ha detto la donna affermando di non poter credere a quanto accaduto. Larney ha creato una pagina Gofundme per il suo amico nella speranza di poter raccogliere fondi per le cure.