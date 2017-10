Poteva trasformarsi in un incidente mortale l'incredibile carambola che ha visto protagoniste due automobili nella zona delle Masiere di Sospirolo, lungo la strada provinciale 12 che sbuca a Ponte Mas. Una Lancia Delta guidata da un uomo di 57 anni è infatti finita letteralmente sopra ad una Jaguar di proprietà di un agordino di Livinallongo. Lo schianto, la cui dinamica è subito apparsa piuttosto bizzarra ed è tuttora in via di accertamento, si è verificato poco prima delle 19 di ieri sera. La fuoriserie era parcheggiata in uno spiazzo piuttosto largo quando il conducente, che ascoltava serenamente la radio, si è visto piombare dal cielo la Delta condotta da N.C., 57 anni. La vettura è caduta sul bagagliaio distruggendolo, ma se fosse finita appena un metro più avanti avrebbe schiacciato il conducente della Jaguar. Si ipotizza che il 57enne abbia avuto un malore e abbia perso il controllo della Lancia: fatto sta che è rimasto ferito e, al pronto soccorso gli hanno diagnosticato la frattura a colonna e costole. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Belluno che hanno soccorso il ferito, e l’ambulanza del S. Martino. I carabinieri hanno cercato di ricostruire la dinamica del sinistri, ma ancora non sarebbero riusciti a capire cosa sia accaduto.