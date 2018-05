Da diversi giorni lamentava un forte mal di schiena che l'avevano costretta anche a correre al pronto soccorso dell'ospedale ma i medici le avevano diagnosticato una semplice lombosciatalgia, mandandola a casa. Dopo cinque giorni di dolori ininterrotti, però, la donna è morta prima di riuscire ad arrivare nuovamente in ospedale. È la terribile storia di una casalinga 45enne di origini marocchina ma residente da tempo nel Parmense, deceduta lunedì scorso dopo l'ultima inutile corsa al pronto soccorso . Sul suo corpo ora l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per accertare l'esatta casa di morte e l'eventuale nesso con il mal di schiena che accusava da alcuni giorni .

La 45enne infatti si era presentata una prima volta in ospedale il 25 aprile scorso lamentando sempre gli stessi sintomi ma dopo essere stata visitata, i medici le avevano prescritto solo una terapia per alleviare il dolore da lombosciatalgia, come riporta il quotidiano, la Gazzetta di Parma. Tornata a casa a Buisseto, però, il dolore non è mai sparito, come hanno denunciato i familiari, fino al decesso tra la sofferenza. "Ho paura di morire", avrebbe detto la donna al marito prima di essere trasportata in ambulanza all'ospedale di Fidenza, dove è arrivata in mattinata già morta: inutili i tentativi di rianimarla da parte dei medici che hanno dovuto constatare il decesso. Sul caso indagano i carabinieri di Busseto che hanno acquisito i documenti sanitari in attesa dell'esame post mortem. Al momento comunque si procede senza accuse e nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati