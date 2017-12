"Aiuto polizia, sono rimasto bloccato nel camino", suona più o meno così la telefonata ricevuta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia di Sacramento, nello stato della California, in Usa, da parte di un uomo di 32 anni rimasto intrappolato nella canna fumaria dopo essersi calato dal tetto di un locale della zona per rubare. L'uomo, identificato poi come Jesse Berube, aveva pensato di sfruttare lo spazioso camino per compiere un colpo di notte, ma per sua sfortuna alla fine il canale si restringeva e così lui è rimasto bloccato. Incapace di muoversi, è stato in grado però di raggiungere in qualche modo il suo telefono che aveva addosso e ha deciso di chiamare i servizi di emergenza.

Per tirarlo fuori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per lui nessuna ferita seria ma solo qualche graffio e la fuliggine a riempirgli la faccia, ma subito dopo la liberazione sono scattate le manette. "nel camino c'è molto spazio per Babbo Natale, ma deve essere il Babbo Natale giusto e non un babbo Natale criminale" ha commentato scherzando il proprietario del locale che non si aspettava di essere chiamato in piena notte per la singolare vicenda