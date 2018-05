Forse pensavano di trovarsi davanti ad un colpo facile facile da mettere a segno o forse più semplicemente erano decisamente inesperti in materia, sta di fatto che il tentativo di un gruppo di ladri di portarsi via i soldi di un bancomat, facendolo saltare in aria con dell'esplosivo, si è rivelato alquanto maldestro e si è concluso non solo con un fiasco completo ma anche con il loro ferimento. È quanto accaduto nelle scorse ore presso una filiale Unicredit a Vigone, nella città metropolitana di Torino, dove un forte boato dovuto all'esplosione, intorno alle 2 della notte tra martedì e mercoledì, ha svegliato molti residenti della zona facendo scattare l'allarme. Quando i carabinieri sono giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area della cassa automatica, hanno trovato varie tracce di sangue, indice di un ferimento grave.

In poco tempo quindi i militari sono risaliti ai due responsabili dell'accaduto e si è scoperto che durante l'azione lo scoppio è stato così potente che uno dei due ladri ha perso un dito e l'altro ha riportato ustioni al volto. Dopo essere stati rintracciati dai carabinieri, entrambi sono stati portati in ospedale dove sono stati ricoverati per le cure del caso ma sotto stretta sorveglianza. Per loro nemmeno la soddisfazione di portare a casa il bottino visto che l'esplosivo ha fatto saltare la maschera esterna del bancomat, ma non è riuscito a scardinare la cassa e i due infine sono scappati sanguinanti e a mani vuote. Proseguono ora gli accertamenti degli inquirenti per identificare gli eventuali complici.