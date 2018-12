Dopo aver individuato il posto, erano entrate in azione decise a portarsi via un bottino che credevano facile facile. Le due aspiranti rapinatrici però non avevano valutato con cura il momento giusto per entrare in azione. Nel supermercato preso di mira infatti in quel momento si stava svolgendo un evento di beneficenza organizzato dal locale dipartimento di polizia con la presenza di ben 15 agenti che in poco tempo hanno fermato e arrestato le due maldestre ladri. L'episodio in un grosso centro commerciale di Detroit, nello stato del Michigan, in Usa.

Protagoniste del fallito colpo la quarantenne Keiana Wilson e la diciottenne Dana Johnson, che ora devono rispondere del reato di tentata rapina. Le due donne non sapevano che in quel negozio era in corso una raccolta fondi con la quale la polizia stava aiutando 22 bambini svantaggiati della zona a comprare i regali di Natale. Secondo l'accusa stavano cercando di portare via quasi 2mila dollari di beni in apparecchiature elettroniche quando è scattato l'allarme e sono intervenuti gli agenti che le hanno arrestate.