La top model nordirlandese Mairead O'Neill è morta improvvisamente nella notte. Originaria di Belfast, aveva appena 21 anni e si era laureata ad agosto, secondo quanto riportato da Belfast Live. Le cause del decesso non sono ancora state rivelate: i servizi di emergenza purtroppo non hanno potuto far nulla per salvarle la vita, si limita a scrivere il quotidiano della capitale dell’Irlanda del Nord. La sua scomparsa ha lasciato sotto choc tutti i suoi amici e colleghi che l'avevano sostenuta a seguito del dramma che l’aveva colpita 10 mesi fa: Mairead aveva perso la madre, Karen Pelan, uccisa da un tumore.

“Aveva davvero ha un enorme potenziale come modella” ha detto la responsabile dell'agenzia Cathy Martin, che ha lavorato con Mairead per sei anni. "Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma ha attraversato un periodo molto difficile dopo la morte di sua madre per un cancro dell'intestino. Ha avuto molto sostegno ma il suo cuore era davvero distrutto. È così triste pensare che anche lei se ne sia andata” ha aggiunto Martin, che ha descritto Mairead come "intelligente, semplice e e bella", aggiungendo: "Aveva molti punti di forza e la sua somiglianza alle Kardashian era apprezzata dalla gente”. "Ma la cosa più affascinante è che non aveva davvero idea di avere il mondo ai suoi piedi. Era una persona con stile e personalità” ha detto ancora Martin. Mairead aveva partecipato alla Belfast Fashion Week e come make-up artist per Una Bowman. Secondo quanto ricostruito, lunedì sera era uscita con due amiche e si era goduta un drink a Pug Uglys prima di tornare a casa.