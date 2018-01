Gran parte dell'Europa sta facendo i conti in queste ore con la tempesta Eleanor, che ha colpito diversi Paesi con tutta la sua violenza e venti superiori a 160 chilometri orari. Già si contano vittime e feriti. In Francia, Paese particolarmente colpito dalla perturbazione, una donna è morta sulle piste da sci per la caduta di un albero e in altri Paesi, fra cui la Gran Bretagna insieme all'Irlanda fra le prime zone interessate, diverse persone sono rimaste ferite per le raffiche che travolgono gli ostacoli al loro passaggio. Anche in Francia, oltre a una vittima, si contano almeno quindici feriti di cui quattro in gravi condizioni.

Centinaia di voli cancellati a causa della tempesta Eleanor.

La tempesta ha anche scatenato il caos nei trasporti aerei: sono infatti centinaia i voli cancellati, in particolare in Olanda (allo scalo di Schiphol ad Amsterdam sono stati cancellati 252 dei 1200 voli programmati per la giornata) e Svizzera (negli scali di Zurigo e Basilea), ma anche in Francia e nel Regno Unito. In Francia – Paese già messo a dura prova nei giorni scorsi dalla tempesta Carmen – 225000 case sono rimaste al buio in tutto il Paese e i pompieri sono intervenuti 4300 volte. A Parigi, dopo le raffiche da 150 km/h registrate all'ultimo piano della Tour Eiffel (che è stata chiusa temporaneamente per precauzione), la situazione sta tornando gradualmente alla normalità.

Strade bloccate e ponti chiusi a causa del vento.

Nel Regno Unito la tempesta Eleanor ha portato venti superiori a 160 chilometri orari. Si segnalano, a causa delle fortissime raffiche di vento, anche forti disagi ai trasporti con strade bloccate e ponti chiusi. In Svizzera è deragliato un treno, con diverse persone leggermente ferite, e 14000 case sono rimaste senza corrente. Anche in Germania ci sono stati disagi ai trasporti.