Scarta uno dei regali trovati sotto l’albero per Natale e trova un cofanetto della catena Boscolo Hotel, un giftbox che prevede un soggiorno relax per due, della durata di un weekend, in una struttura a scelta tra oltre 40 destinazioni. Un regalo sicuramente gradito da chi lo ha ricevuto, che però non ha potuto non notare una “svista” su quel giftbox. Tra le destinazioni possibili, almeno secondo quanto si legge sulla copertina del cofanetto, c’era anche un hotel che fino a un anno fa rappresentava una meta molto ambita. Ovvero l’hotel Rigopiano di Farindola, nella provincia di Pescara, quello che però lo scorso gennaio è stato spazzato via da una valanga. Una valanga che il 18 gennaio 2017 ha ucciso 29 persone tra turisti e personale e distrutto completamente il resort, che ormai non esiste più anche se dalla copertina del cofanetto regalo non lo hanno ancora rimosso.

Nessun riferimento dell'hotel che non c'è più all'interno del pacchetto – A riportare questa storia è il quotidiano Il Tirreno, che precisa che comunque, a parte il riferimento in copertina del Rigopiano, né all’interno del catalogo né sul sito è presente la tristemente celebre località sul Gran Sasso. Si tratta insomma di una vecchia copertina realizzata quando il Rigopiano era ancora una rinomata meta vacanza sia invernale che estiva e che si poteva scegliere tra i resort proposti dal pacchetto relax.