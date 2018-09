Non aveva mai lamentato problemi di salute particolari e nei giorni precedenti non aveva riferito di alcun sintomo, mostrandosi come sempre sorridente, ma quando la mamma è andata a controllare perché non si era svegliata ha fatto l'orribile scoperta: lei era esanime nel suo letto e non respirava più. Così è morta improvvisamente a soli 34 anni Daniela Leporoni, impiegata marchigiana del Consorzio provinciale della Croce Rossa di Pesaro Urbino. Una morte così inattesa che ha lasciato sconvolti e sotto shock parenti e amici della donna, ancora increduli per quanto accaduto. La 34enne infatti aveva lavorato fino al giorno prima e come volontaria, tra l’altro, era anche tenuta ad esami periodici per accertarne lo stato di salute.

Come raccontano le cronache locali, la drammatica scoperta è avvenuta nella mattinata di martedì, poco prima delle otto, nella casa di famiglia nel comune costiero di Marotta, dove Daniela Leporoni viveva con i genitori. Inutile la successiva chiamata al centralino del servizio 118 e l'arrivo dei soccorsi sanitari. La 34enne era ormai già morta da alcune ore nel sonno. Con ogni probabilità si è trattato di una morte naturale, che ha colto nel sonno la giovane donna ma per accertare l'esatta causa del decesso è stata comunque disposta un’autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni all'ospedale di Fano.