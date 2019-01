Arriva il 17 gennaio nelle librerie italiane "Andy. I fatti e la favola", il graphic novel che racconta in 562 pagine a colori la vita e le avventure di Andy Warhol, il genio della Pop Art, l'artista eclettico e visionario che ha preconizzato i "quindici minuti di celebrità" per tutti. Edito da BAO Publishing e realizzato dall'artista olandese Typex, il volume è una biografia definitiva che racconta l'esperienza straordinaria di questo artista, personaggio chiave del Novecento, dall'infanzia complicata fino alle cime della celebrità. Dalle prime illustrazioni commerciali alla collaborazione con i Velvet Underground fino alle iconiche serie di ritratti di Marilyn Monroe.

Typex è da tempo impegnato con i suoi disegni sul mondo dell’arte, del cinema, della letteratura e, soprattutto, della musica. Il suo approccio versatile gli ha permesso di sperimentare con successo diversi stili, rendendolo famoso al grande pubblico. Nel 2015, la Casa editrice Casterman pubblica il suo "Rembrandt", opera che gli ha consentito di raggiungere il successo internazionale. Oggi racconta la vita emozionante e tormentata di uno dei più grandi artisti del nostri tempo raccontata in dieci capitoli di altrettanti periodi della vita del geniale, ciascuno disegnato con lo stile che Warhol usava per le illustrazioni nello specifico periodo e ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne elenca il cast. Il graphic novel, esaustivo senza essere didascalico, non solo è un tributo alla personalità folle e geniale dell’uomo che preconizzava per chiunque, ma è anche un'appassionante e memorabile ritratto della cultura pop del Ventesimo secolo.

Una piccola curiosità: il volume, di 562 pagine, in copertina richiama le scatole del detersivo Brillo, rese immortali dallo stesso Warhol, e ha il taglio delle pagine dipinto a specchio.