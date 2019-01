Ogni minuto su YouTube vengono caricate più di 400 ore di video in tutto il mondo. Tra questi ci sono due ragazzi, uno dei quali con una malattia neuromuscolare, che hanno scelto di raccontare il loro amore “senza barriere”, soprattutto sociali e culturali.

Shane Burcaw ha 26 anni, Hannah Aylward uno in meno: Shane e Hannah si amano alla follia. La loro storia ha inizio quando lei vede un documentario realizzato da “The Rainn Wilson” proprio sulla vita del suo attuale fidanzato. Così decise, tre anni fa, di contattare Shane: un semplice messaggio fatto di complimenti, tanta ammirazione e un po’ di sana curiosità.

in foto: Shane e Hannah in vacanza a Parigi

I due finiscono a parlare sempre più intensamente, scoprendosi giorno dopo giorno: Shane ha la SMA (atrofia muscolare spinale) e per spostarsi utilizza una carrozzina da quando ha due anni. Dopo messaggi su messaggi e videochiamate interminabili, Hannah decide di partire dall’università del Minnesota per andare in Pennsylvania a conoscerlo.

Dopo quattro giorni trascorsi insieme, i due capiscono che il loro è vero amore e così decidono di fidanzarsi e, lo scorso anno, sono andati a convivere in un appartamento del Minnesota così Hannah potrà finire gli studi: da quel momento la coppia non fa altro che documentare la loro relazione con dei “vlog” caricati su YouTube (il loro account si chiama “Squirmy and Grubs”) per abbattere stereotipi e pregiudizi “sentimentali” in ambito disabilità. È proprio Shane a raccontare:

"Il nostro obiettivo è quello di ‘normalizzare' la disabilità e le relazioni come la nostra. Quando siamo insieme in pubblico, gli estranei credono sempre che siamo fratelli, o che lei sia la mia badante, o peggio ancora mia mamma. Esistono molti pregiudizi dannosi intorno alla disabilità, ma più di tutto le persone credono che chi ha una disabilità sia incapace o indegno di avere delle storie d'amore".

in foto: Shane prima di ricevere una delle infusioni sperimentali contro la SMA (Spinraza)

Così, nei video pubblicati sul canale della coppia, i due giovani discutono di piccole cose quotidiane (dalle noiose faccende domestiche a momenti di svago decisamente più divertenti), attività che chiunque svolge ma, nel loro caso, vissute e raccontate con la prospettiva di chi è seduto in carrozzina.

La cosa più interessante, però, è il fatto che non manchino mai momenti di confronto con i loro follower: spesso, infatti, la coppia si filma per rispondere alle domande che ricevono sui social network come, ad esempio, il loro profilo Instagram.

"Non mi sono mai sentita ‘intrappolata’ in questa reazione, tantomeno mi sento di essere la badante di Shane. E, se dobbiamo dirla tutta, abbiamo una vita intima più che soddisfacente…"

Scherza ma neanche troppo Hannah. E forse è proprio questa la chiave del loro successo (ad oggi il loro canale ha superato i 131.000 iscritti): trattare questioni serie, spesso non facili, con il sorriso. Solo così riusciremo a rendere scontato ciò che troppi, ogni giorno, complicano, come l'amore.