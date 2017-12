Karim Abdallah è una delle piccole vittime della guerra in Siria. Nel corso di un attacco aereo avvenuto lo scorso 29 ottobre vicino a Damasco, il piccolo – a un solo mese di vita – ha perso un occhio e vivrà ora per tutta la vita con una grossa cicatrice a forma di mezzaluna sul viso. Karim è rimasto gravemente ferito, mentre la mamma è invece morta. La foto del piccolo Karim sta facendo il giro del mondo e molti utenti stanno partecipando alla campagna di sensibilizzazione "Solidarity with Karim" sui social network. Condividendo la foto della piccola vittima, migliaia di utenti stanno infatti cercando di sensibilizzare le persone in merito alla guerra in Siria, un conflitto civile che dura ormai da molti anni e che ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, soprattutto tra i bambini. La campagna ha persino raggiunto le Nazioni Unite e anche l'ambasciatore britannico Matthew Rycroft ha twittato una fotografia del piccolo Karim al Consiglio di sicurezza.

"Quando ci sediamo intorno al Consiglio di sicurezza dell'ONU e avvertiamo che l'inazione significherà che più persone moriranno. Altre scuole bombardate. Altri bambini sfregiati. Questo è ciò che intendiamo", ha scritto. Anche i politici turchi sostengono la causa e hanno iniziato a diffondere la foto del piccolo Karim: "Anche se il mondo rimarrà in silenzio e nessuno sentirà le urla dalla Siria, noi saremo la voce, gli occhi e le orecchie della piccolo Karim", ha twittato il ministro della Cultura e del Turismo, Numan Kurtulmus.

La campagna di sensibilizzazione è stata lanciata dal 28enne Amer Almohibany, fotografo freelance che attualmente opera nella parte orientale di Ghouta. "Ho visto il bambino e mi ha lasciato il segno anche prima di scattare la foto. Mi ha perseguitato ", ha detto Almohibany. "L'obiettivo della campagna è portare nel mondo la voce di questo bambino che ha perso la vista e sua madre".

Dal 2011, anno in cui è scoppiato il conflitto in Siria, più di 340.000 persone sono rimaste uccise e metà della popolazione del Paese è attualmente sfollata. Il danno al slobo frontale e all'occhio sinistro subiti da Karim probabilmente lasceranno il segno a lungo termini, ha spiegato il neurochirurgo che l'ha operato, sottolineando che sarebbe possibile curare ilbambino, ma non in Siria.