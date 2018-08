Macabra scoperta in un appartamento nel centro di Levanto, nella provincia di La Spezia, in Liguria. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco hanno trovato i corpi senza vita di due persone, si tratterebbe di una coppia di anziani. I due cadaveri – trovati nella cucina dell’appartamento – sono in avanzato stato di decomposizione, segno che i decessi potrebbero risalire già ad alcuni giorni fa se non settimane. Sono stati gli odori nauseabondi che si avvertivano dall’esterno della casa a far scattare l'allarme e convincere quindi un vicino di casa della coppia a chiamare le forze dell’ordine. A intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta dell'appartamento, risultata chiusa dall'interno, e hanno fatto la macabra scoperta.

Omicidio-suicidio o doppio malore – I documenti trovati nell'abitazione appartengono a un uomo di settantasette anni, originario della provincia di Milano, e di una donna trevigiana, entrambi residenti nella cittadina della costa spezzina. I carabinieri stanno cercando di capire se corrispondano ai cadaveri trovati nell'appartamento. Le ipotesi al momento vanno dall'omicidio-suicidio al doppio malore. Da quanto si apprende, entrambi potrebbero aver sofferto di patologie. Sui cadaveri sarà effettuata l’autopsia che potrà chiarire le cause dei decessi. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri.