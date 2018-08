Grave incidente in barca per un giovane medico di Parma. L’uomo, di ventinove anni, si trova ricoverato in condizioni gravi all'ospedale San Martino di Genova dopo essersi ferito con l'elica dell'imbarcazione dalla quale si era tuffato. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì nelle acque al largo dell'isola del Tino, nel Mar Ligure, all'estremità occidentale del Golfo della Spezia. Da quanto ricostruito, il giovane medico di Parma si sarebbe tuffato quando la barca era ancora in movimento e così avrebbe riportato la semiamputazione di una gamba, una grave ferita all'addome e a un braccio.

Il giovane medico soccorso da suo padre e portato in ospedale – Subito dopo l’incidente il ventinovenne è stato recuperato da suo padre, anche lui medico parmigiano, e poi soccorso da una imbarcazione che si trovava nelle vicinanze. Subito dopo sul posto è intervenuto, con la motovedetta della Capitaneria di Porto, il personale del 118. Considerate le gravi condizioni del ferito, è stato attivato l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha caricato il giovane al Porto Mirabello e lo ha trasferito all'Ospedale San Martino di Genova.