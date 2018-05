in foto: Le sagome bianche a Piazza San Silvestro a Roma.

È precipitato da un'altezza di cinque metri l'operaio di 53 anni che lavorava nel centro Enea di Santa Teresa a Lerici, in provincia di La Spezia. L'incidente è avvenuto nella serata del 30 aprile, quando nel cambio turno è stato trovato a terra, in fin di vita, da un collega. L'intervento dei soccorsi non ha potuto salvare la vita all'uomo, le cui condizioni sono apparse critiche fin dal primo momento. La dinamica che ha causato l'incidente e le condizioni di sicurezza sono in fase di accertamento.

Il decesso è avvenuto a poche ore dalla ricorrenza del Primo maggio, la Festa del lavoro che, tra i suoi temi, ha anche quello delle morti bianche e la sicurezza dei lavoratori. Come ricordato nel corso della manifestazione di oggi a Roma, la cui Piazza San Silvestro è stata riempita di 1.029 sagome bianche a rappresentazione delle altrettante vittime del lavoro in Italia nel 2017. Un fenomeno, quelle delle morti bianche, che è in crescita nel primo trimestre del 2018, dal momento che si contano 22 decessi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, il sindacato che ha organizzato l'istallazione a Piazza San Silvestro, ha osservato che "bisogna ‘lavorare per vivere’. Le norme sulla sicurezza rappresentano una condizione necessaria ma, a quanto pare, non sufficiente".