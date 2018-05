Ha 24 anni e si chiama Mariachiara Nuzzo la ragazza che martedì alla stazione di Manarola (La Spezia) ha salvato la vita a una bimba di 9 anni che, insieme al fratello di 6, aveva pericolosamente oltrepassato – e di molto – la linea gialla dei binari pochi istanti prima che transitasse un treno Frecciabianca che avrebbe, con ogni probabilità, rischiato di centrare in pieno i due bambini: "Chiamatelo istinto, adrenalina o sangue freddo, non so, so solo che ho agito d'istinto", ha raccontatl la giovane eroina a La Nazione, per poi aggiungere: "Ho visto che i due bambini, forse stranieri in visita con i genitori alle Cinque Terre, continuavano a sporgersi incuranti del fatto che dagli altoparlanti avessero comunicato anche in inglese che stava arrivando il Freccia Bianca. Così ho iniziato a gridare di spostarsi".

Le grida di allarme di Mariachiara, però, sono state ascoltate solo dal bambino, mentre la sorellina è rimasta immobile, a ridosso dei binari. Pochi secondi e il treno l'avrebbe travolta, se la ventiquattrenne non fosse corsa e l'avesse presa per un braccio. "Ho fatto tutto senza pensarci, nel frattempo è passato il treno e mi è sembrato di averlo addosso", ha spiegato. Nel compiere il gesto eroico Mariachiara è stata aiutata da un altro turista che, rendendosi conto della situazione di estremo pericolo, ha "agguantato" l'altro braccio della bimba e l'ha trascinata verso di sé. "L'ho aggredito anche – ha affermato Mariachiara – Inizialmente pensavo fosse il padre e non ho capito più nulla, mi è salito il sangue al cervello".

La scena si è consumata in assenza dei genitori, che si trovavano ancora in galleria: "La bambina – ha dichiarato sempre la 24enne – era terrorizzata. È corsa in braccio alla mamma, che nel frattempo ha raggiunto il binario: era incredula e spaventata dopo che qualcuno le ha raccontato la scena. Chiamatelo istinto, adrenalina alle stelle o sangue freddo. Non lo so. Come non so se esistano gli angeli custodi. So solo che è la prima volta che mi capita una situazione del genere. Ho agito impulsivamente e sono convinta di aver salvato la vita a una bambina. Mi ha scioccato la reazione dei turisti, tutti a ringraziarmi per un atto che rifarei mille volte".