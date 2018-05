Tragico incidente sul lavoro questo pomeriggio nello Spezzino. Un operaio è morto e un altro è in condizioni disperate dopo un infortunio avvenuto ai cantieri del gruppo Antonini, al Muggiano, in frazione Pertusola. La notizia è stata confermata dai carabinieri che sono sul posto assieme agli ispettori dell’Asl5 e i vigili del fuoco. L’incidente, di cui ancora non si conoscono le circostanze, si è consumato poco dopo le 16. Sul posto il personale medico, i carabinieri, e gli uomini dell’Ispettorato del lavoro. Secondo quanto riferito dai carabinieri che si trovano sul posto, i due sarebbero stati schiacciati da una pesante lastra metallica.