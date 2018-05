Quella che doveva essere una ordinaria passeggiata nella zona del porto si è trasformata per pochi minuti in una scena da film thriller per un tranquillo pensionato ligure di La Spezia. Mentre camminava da solo in strada, infatti, è stato improvvisamente attaccato da un gabbiano che si è accanito contro di lui a più riprese fino a mandarlo in ospedale. Come racconta Il Secolo XIX, quello dell'ocello è stato proprio un attacco mirato e andato avanti per alcuni minuti. L'anziano stava camminando tranquillamente lungo le banchine del porto, approfittando della bella giornata di sole quando il gabbiano ha tentato un primo attacco che però è andato a vuoto.

Nonostante l'attimo di paura, l'uomo credeva che fosse ormai tutto finito e ha continuato la passeggiata. Ma son bastati pochi passi per convincere il gabbiano a riprovarci , questa vota con più insistenza. L'animale ha colpito l'uomo in testa ferendolo. Il pensionato è riuscito a scappare e poi si è diretto al pronto soccorso dove i medici lo hanno medicato, riscontrando una contusione cranica giudicata guaribile in cinque giorni. "È stato davvero molto aggressivo" ha raccontato l’uomo ancora sotto choc, aggiungendo"Mi ha attaccato una prima volta, pensavo che si fosse allontanato, invece è tornato all’assalto e mi ha colto di sorpresa, colpendomi in testa con il suo forte becco. Non credevo che i gabbiani fossero così cattivi"