Grave incidente nel primo pomeriggio di giovedì a Ceparana, nella provincia della Spezia. Un bambino è caduto da una finestra al terzo piano di una abitazione privata in via Romana. Il piccolo, un bimbo di tre anni di origine marocchina, secondo una prima ricostruzione si sarebbe sporto da una finestra e sarebbe precipitato sulla strada sottostante. In casa con lui c’era la mamma che non appena si è accorta di quanto accaduto ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il piccolo, secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe arrampicato su una sedia nella sua cameretta e da lì sarebbe precipitato nel vuoto, facendo un volo di oltre una decina di metri. La madre in quel momento pare fosse in cucina.

L'elicottero Pegaso ha portato il piccolo al Meyer di Firenze – Sul posto dopo l’incidente è intervenuto il 118 e la pubblica assistenza locale. Si è levato in volo poi l’elicottero Pegaso che ha portato il bimbo in codice rosso all’ospedale pediatrico Meter di Firenze. Il bimbo, che ha battuto la testa, non era cosciente. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.