Brutto incidente per un accanito fumatore che da qualche tempo aveva deciso di passare alle sigarette elettroniche sperando di smettere. Mentre si trovava al lavoro nel suo ufficio, infatti, le batterie della e-cig che teneva in tasca sono improvvisamente esplose, provocandogli gravi ustioni alla gamba e alla mano. Protagonista della brutta avventura è un 43enne austriaco che è stato poi trasportato in un ospedale di Vienna dove ha dovuto ricorrere alle cure mediche ed è stato ricoverato per ulteriori terapie. Come ha raccontato ai giornali locali Andreas Huber del soccorso viennese, l'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì nel distretto viennese di Meidling quando il 43enne ha sentito improvvisamente caldo nella tasca dei pantaloni dove teneva due batterie di riserva della e-cig in uso.

Non ha fatto in tempo a toglierle dalla tasca che ha sentito un sibilo seguito subito dopo dallo scoppio. È partita così la richiesta di soccorso medico e sul posto sono giunti i sanitari che lo hano assistito e trasportato in ospedale sotto shock per il trauma. "Il paziente ha ricevuto cure mediche di emergenza da parte di squadre del Servizio di salvataggio professionale e della Croce Rossa e poi è stato portato in un ospedale sotto osservazione per ulteriori cure", ha proseguito Huber. L'uomo ha subito ustioni di secondo e terzo grado sulla coscia e sulla mano e probabilmente avrà bisogno ora di innesti cutanei alla gamba per poter avviare una fase di guarigione che si prevede lunga.