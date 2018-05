in foto: Tallmadge Wakeman D’Elia, 38 anni.

Quando l'hanno trovato ricoperto di ustioni e agonizzante nella sua casa in Florida, all'inizio del mese di maggio, nessuno avrebbe mai pensato che la causa dell'incidente sarebbe stata da ricercare in una sigaretta elettronica. Le autorità statunitensi hanno infatti confermato che Tallmadge Wakeman D'Elia, 38 anni, è morto in seguito all'esplosione di questo tipo di dispositivo, i cui componenti ne hanno sfondato il cranio e il cervello e provocato scottature sull'80 per cento del corpo, in particolare sull'addome, la schiena, la spalla, un braccio e una mano. Ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine è stato l'allarme antincendio proveniente dal suo appartamento, poi quando sono entrati all'interno si sono ritrovati davanti agli occhi quella scena drammatica.

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile, ma nessuno dei precedenti era mai stato fatale. Dal 2000 al 2016, secondo dati ufficiali della Fema, la Federal Emergency Management Agency, un'agenzia del governo degli Stati Uniti d'America, facente parte del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti d'America, che svolge funzione di protezione civile, si sarebbero verificare almeno duecento esplosioni di sigarette elettroniche. "Nel caso di Tallmadge – ha sottolineato l'esperta Frida Marshall Steven Lawrence – è come se avesse avuto tra le sue mani un petardo che è improvvisamente esploso non lasciandogli scampo, a causa delle schegge e dei detriti che ha prodotto".