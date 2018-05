L'Istituto Tecnico Industriale Montani di Fermo, il cui soffitto di un'aula è crollato questa mattina intorno alle 7 e 20, era stato ripetutamente controllato dopo i terremoti del 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, risultando sempre agibile e sicuro per gli studenti in seguito a dei lavori di consolidamento che erano durati alcuni giorni, e nei quali erano state poste delle chiavi e dei tiranti. L'edificio era stato sottoposto a tutte le perizie tecniche previste dalla legge dopo un evento calamitoso, al seguito delle quali era arrivato il "semaforo verde" alla riapertura: i controlli erano stati effettuati da tecnici specializzati dell Provincia Di Fermo e della Protezione Civile. Nonostante ciò, e senza che si fosse registrato alcun evento sismico, questa mattina poco prima dell'arrivo di studenti e insegnanti il tetto di un'aula riservata al triennio – e situata nella parte più antica del plesso scolastico, risalente al sedicesimo secolo – è improvvisamente collassato. A sgretolarsi è stata una porzione di tetto di circa 30 metri quadri.

Marco Lambruschi, tecnico dei vigili del fuoco, poco dopo il crollo ha effettuato un sopralluogo esterno dell'edificio e dichiarato: "C'è un grande avvallamento anche a carico del resto del tetto, dunque il rischio di ulteriori crolli". Saranno indagini più approfondite a svelare le cause di un incidente che, se fosse avvenuto meno di un'ora dopo, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il crollo, però, ha inevitabilmente generato interrogativi sulla validità dei controlli effettuati dopo i terremoti che hanno interessato anche la città di Fermo tra l'agosto del 2016 e il gennaio 2017. D.P., insegnante che lavora all'Itis Montani, ha dichiarato a Fanpage.it: "Sono certa che la preside ha fatto tutto il possibile, non mi sento di addossarle nessuna responsabilità. Ricordo che la scuola rimase chiusa per diversi giorni dopo i terremoti del 24 agosto e 30 ottobre, e che sono stati effettuati interventi di consolidamento con l'installazione di chiavi e tiranti".

La Provincia: "Edificio rivoltato come un calzino dopo i terremoti"

Che l'edificio che ospita l'Istituto Tecnico Industriale Montani fosse stato ripetutamente controllato lo confermava anche il vice presidente della Provincia di Fermo Stefano Pompozzi il 2 novembre 2016, due giorni dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.5 che aveva distrutto molti comuni dell'Appennino maceratese e fermano: "Già dopo il terremoto del 24 agosto l'edificio è stato rivoltato come un calzino, con ben tre controlli della Provincia, della Protezione Civile e un terzo in contraddittorio con quelli precedenti. Anche questa volta – spiegava Pompozzi in una nota – si sta procedendo a controlli approfonditi". La preside del Montani, intanto, rassicurava i cittadini dopo essersi consultata con i tecnici che avevano effettuato le verifiche di agibilità: "Essendo il soffitto a cannucce, quindi elastico, ci sono stati dei distacchi di intonaco. La struttura invece è ben solida, la Provincia ha dato rassicurazioni". Tra gli interventi di messa in sicurezza effettuati dopo il sisma del 30 ottobre 2016 vi era stato proprio il consolidamento del tetto. La porzione oggi crollata, ha spiegato la preside, però, "è difficile da raggiungere, è difficile fare verifiche".

Gli studenti: "Pronti a scioperare per le gravi condizioni dell'edilizia scolastica nelle Marche"

I membri del Comitato Studentesco dell'Itis Montani hanno annunciato uno sciopero per i prossimi giorni per protestare contro la scarsa sicurezza della scuola, mentre la Rete degli studenti Medi delle Marche e il Comitato Noisette di Fermo, in una nota, "denunciano aspramente questo grave accaduto, che si va ad inserire tra gli innumerevoli casi di mancata gestione e messa a norma degli edifici scolastici nella nostra Regione e nel nostro Paese tutto. Come sindacato studentesco marchigiano e come studenti di Fermo raccogliamo da anni problematiche riguardanti le strutture in cui quotidianamente si svolgono le lezioni scolastiche. L'edilizia scolastica delle Marche infatti, non gode di buona salute, specialmente dopo gli eventi sismici che negli ultimi anni hanno riguardato in particolar modo alcuni territori provinciali. Nonostante ciò, eventi come quello di oggi tornano a dimostrare che le problematiche dell'edilizia scolastica marchigiana continuano a essere messe in secondo piano. Questioni che vengono sottovalutate a tal punto da rischiare in questo caso la tragedia, che avrebbe potuto riguardare gli studenti di quella classe o dell'Istituto più in generale. Ciò rappresenta una grave mancanza di responsabilità da parte delle istituzioni e delle autorità competenti, a cui di certo non si può rimediare avviando dei sopralluoghi solo oggi".