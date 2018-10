Una turista australiana a Bali è rimasta scioccata quando ha scoperto degli enormi segni rossi sulla schiena del marito che aveva fatto “un massaggio rilassante”. Candise e Matthew Raison, di Paringa, in Australia, erano da sei giorni in vacanza quando hanno deciso di ordinare un massaggio "go jek" – un servizio a domicilio – perché erano “troppo stanchi per uscire”. Quando è arrivato il turno del marito, il massaggiatore gli ha chiesto se voleva che “tirasse fuori il drago rosso". Candise ha pensato stesse scherzando e quindi ha replicato: "Non so cosa stai dicendo, ma mio marito proverà a fare qualsiasi cosa, fallo!". Così l’uomo ha iniziato a scolpire il corpo di suo marito con una moneta, dicendo che entro il giorno dopo sarebbe diventato un "drago rosso".

Questo tipo di trattamento è chiamato ‘gua sha’ ed è pensato per rilasciare impurità dal tessuto muscolare. Ed effettivamente il giorno seguente, sulla schiena del signor Raison sono comparsi degli enormi segni rossi, che spaziavano dalla parte superiore del suo collo fino al coccige. Tuttavia, alla coppia il particolare massaggio è piaciuto: “Non si dica che eravamo in lacrime!”, ha scherzato Candise. Per altro, secondo quanto rivelato dalla donna, il trattamento ha funzionato a meraviglia per il mal di schiena cronico del marito: “Da allora non l’ho sentito più lamentarsi!”. La donna ha spiegato che i segni non hanno creato problemi alla pelle e cinque giorni dopo il massaggio, la schiena del signor Raison era quasi tornata alla normalità. "I segni sono ancora lievi ma quasi inesistenti", ha detto.